جمعية تليق بهم.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحضور لم يتجاوز في مجمله (١٦٠) عضو فقط.. تمت فصول أسوأ سيناريو ممكن لجمعية اجازة النظام الأساسي.

جمعية تبرأت منها اللجنة القانونية (التابعة للنادي) و مولانا علي البلولة (رئيس اللجنة) يصرح بأن ما يحدث أمامه لن يجد الاعتراف من لجنته التي هالها سوء ما تم التخطيط له.

الدكتور علي البلولة، رئيس اللجنة القانونية بنادي المريخ اكد بأن أعضاء لجنته قد انسحبوا من الجمعية العمومية التي جرت بسبب احتجاجهم على التجاوزات المريعة و حالات التزوير التي صاحبتها، بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

و قال البلولة (سجلنا اعتراضنا على التجاوزات بعد أن ضبطت الشرطة عدد من حالات التزوير التي تم بموجبها إدخال أشخاص ببطاقات لا تخصهم) كما ان ممثل اللجنة الأستاذ إبراهيم فتح الرحمن كان قد طالب بالتأكد من عدد الحاضرين قبل بدء أعمال الجمعية لكن عضو المجلس علي أسد رفض السماح له بالحديث مما دفعه إلى الانسحاب من القاعة ايضاً.

البلولة اعلن تبرؤ اللجنة القانونية من المهزلة التي تمت و افاد بإنهم لا يتشرفون بها و لا يعترفون بما نتج عنها.

و الجمعية في مجملها لا تعدو سوي أن تكون ملهاة حزينة حين تصطدم بتصريحات (حلفا) نائب رئيس اللجنة القانونية و شئون الأعضاء التابعة للاتحاد العام و الذي أفاد بأن مجلس الفشل قد خالف نص المادة (١٣) من النظام الأساسي للاتحاد العام و أن ما سيحدث لن يعنيهم من قريب أو من بعيد بعد أن قرروا تأجيل الجمعية و أحقية المفوضية بالاشراف عليها.

و تبقي منقصة ملهاة الأمس متمثلة في عدم وجود جهة اشرافية.. و عدم وجود مكان للطعون.. بل أن الجمعية قد باشرت اجراءاتها قبل البت في الطعون وسط الصيحات المضحكة و التي تعبر عن عموم حال الجمعية.

و كما توقعت بالامس.. فقد فشل المجلس في حشد النصاب (فتماهو موية) برغم الطعون التي لم تجد من يبت فيها بعد انسحاب اللجنة القانونية الذي مثل وصمة عار في جبين من أدار هذه الجمعية المهزلة و التي سيضعها التأريخ في باب الترف و التحف المضحكة.

و الجمعية في مجملها.. تشبه المجلس الفاشل الذي عقدها في كل شيء.

*نبضات متفرقة*

بدون اكتمال النصاب و وسط المغالطات و انسحاب اللجنة القانونية تمت اجازة نظام لن يجد من يعترف به وسط القاعدة المريخية.

مسرحية سيئة الاخراج و الاعداد بطلها المجلس الفاشل.. و النتيجة مزيداً من الفشل.

(١٦٠) عضو أضحوا (٤٤٠) بقدرة قادر و برغم أنف الواقع.

النظام الاساسي الذي تم تقديمه ليس هو النظام الذي أعدته اللجنة القانونية بمعاونة رابطة قطر و الامارات.

كل التعب و الضنك و سهر الليالي ضاع شمار في مرقة وسط الكلفتة التي اكتنفت كل خطوات الجمعية.

عدة حالات تزوير تم ضبطها و توثيقها لبعض منتحلي شخصيات الاعضاء.

مخرجات جمعية الامس لا تعنينا بقليل او كثير.. و هي لن تجد اعترافاً لا من المفوضية و لا من اللجنة القانونية و لا من القاعدة المريخية.

نبضة أخيرة

الفشل كل يوم يولد الفشل.