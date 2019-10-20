بالفيديو: كمساري بص بالخرطوم يفضح نساء يستجبن للمتحرشين خلال الوقوف (شماعة) باياديهن

أوضح متحصل ياحدى المركبات العامة بولاية الخرطوم(كمساري بص) بانه خلال عمله في جمع قيمة التذكرة من الركاب انه شاهد نماذج من الرجال الذين يتحرشون بالنساء داخل المركبات العامة وذلك خلال وقوفهن (شماعة) مؤكدا بان عدد كبير من النساء اللائي يتم التحرش بهن يستجبن للمتحرش ويتجاوبن معه باستخدام اياديهن في استجابتهن لسلوك الرجل المتحرش.

وأضاف الكمساري – الذي كان يتحدث عبر الهاتف في مداخلة لبرنامج (ماغي مسكلة) الذي كان يناقش قضية التحرش – أضاف بان التحرش ليس مقتصرا على الرجال بل ان هناك نماذج من النساء يمارسنه من خلال استجابتهن وتشجيعهن للرجل المتحرش خاصة في المركبات العامة حيث قال:(أنا شغال كمساري في الخرطوم قرابة الخمس سنوات بلفي حاجات زي دي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)