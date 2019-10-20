أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قرار رقم (63) لسنة 2019 خاص بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة. وبحسب صحيفة اليوم التالي فقد سمي القرار المحامي نبيل أديب رئيساً للجنة وعضوية آخرين . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المحامي نبيل أديب رئيساً للجنة تقصي الحقائق في قضية فض اعتصام القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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