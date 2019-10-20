شاهد بالفيديو..  أحداث عنف طلابي بجامعة “الزعيم الأزهري”

تدَّخلت الشرطة اليوم الأحد، لفض أحداث عنف طلابي داخل جامعة الزعيم الأزهري بالخرطوم بحري ،وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) اتهم بقايا النظام البائد وبالأخص طلاب حزب المخلوع البشير بأحداث الشغب بالجامعة والاعتداء على الطلاب باستخدام الأسلحة البيضاء، مخلفين عدداً من الإصابات بعضها خطير.

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واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع “البمبان” لتفريق تجمعات الطلاب، وتنذر الأحداث بإغلاق جديد للجامعات الحكومية قبل أيام من إعلانات بفتح عدة جامعات موصدة الأبواب منذ ديسمبر 2018.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)