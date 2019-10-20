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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تَعهّد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بحلحلة مَشاكل السودانيين المُقيمين في دولة جنوب السودان بالتنسيق مع حكومة جوبا، وأعلن عن مُعالجة قضايا (20) سُودانياً محكومين في قضايا مالية، وأكد “حميدتي” لدى مُخاطبته “ميرام دارفور” عقب إحضارهن وجبة فطور للوفود السودانية المُتفاوضة بمقر المُفاوضات في فندق “بيراميد” بجوبا أمس، أنّ الحكومة ستعمل مع نظيرتها في دولة الجنوب لمُعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين، وقال: “سنعمل مع شركائنا فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقُّل المُواطنين بين البلدين”، وأضاف: “الشمال والجنوب شعب واحد تفصله حدود سياسية”، وأوضح أنهم اطلعوا على قضايا وأحكام في مواجهة (22) سُودانياً في سجون دولة الجنوب، وقال “إننا شعب واحد مع الجنوبيين وعيب أن نقول لجنوبي في الخرطوم إقامتك وين”، وأعرب عن أمله في أن يتم التعامُل مع حركة المواطنين في البلدين بالبطاقة القومية.
كانت هذه تفاصيل خبر دقلو: إننا شعب واحد مع الجنوبيين وعيب أن نقول لجنوبي في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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