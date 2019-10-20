دقلو: إننا شعب واحد مع الجنوبيين وعيب أن نقول لجنوبي في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تَعهّد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بحلحلة مَشاكل السودانيين المُقيمين في دولة جنوب السودان بالتنسيق مع حكومة جوبا، وأعلن عن مُعالجة قضايا (20) سُودانياً محكومين في قضايا مالية، وأكد “حميدتي” لدى مُخاطبته “ميرام دارفور” عقب إحضارهن وجبة فطور للوفود السودانية المُتفاوضة بمقر المُفاوضات في فندق “بيراميد” بجوبا أمس، أنّ الحكومة ستعمل مع نظيرتها في دولة الجنوب لمُعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين، وقال: “سنعمل مع شركائنا فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقُّل المُواطنين بين البلدين”، وأضاف: “الشمال والجنوب شعب واحد تفصله حدود سياسية”، وأوضح أنهم اطلعوا على قضايا وأحكام في مواجهة (22) سُودانياً في سجون دولة الجنوب، وقال “إننا شعب واحد مع الجنوبيين وعيب أن نقول لجنوبي في الخرطوم إقامتك وين”، وأعرب عن أمله في أن يتم التعامُل مع حركة المواطنين في البلدين بالبطاقة القومية.