عبد الرحيم يبدي استعداده للإدلاء بالمزيد من المعلومات في قضية البشير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثل وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم في النظام السابق، عبد الرحيم محمد حسين، كشاهد دفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير في الجلسة التي عقدت السبت بمجمع المحاكم في الخرطوم. وأبدى عبد الرحيم استعداده للإدلاء بمزيد من المعلومات إن كانت الجلسات مغلقة. وقال عبد الرحيم إنه على علمٍ بموضوع الأموال من البشير التي منحها له ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، لكنه لا يعلم أوجه صرف المبلغ، موضحاً أنه من واقع عمله كوزير دفاع يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي.

وتوقفت الجلسات لمدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاع البشير لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للمواصلة في المحاكمة.