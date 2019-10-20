وما أدراك ما السبت!!.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الاستجابة التي حدثت من قبل مجلس الوزراء للمطالب التي دفعت بها لجنة المعلمين السودانيين وتم على إثرها تجميد الدراسة يوم السبت، تلك الاستجابة تنم عن قصر نظر مجلس الوزراء ولجنة المعلمين على حد سواء .

> كيف يمكن أن يوافق مجلس الوزراء على العودة لنظام إجازة السبت في سنة دراسية مشوهة أصلاً وتفتقد الى ساعات الدراسة المنصوص عليها توطئة لتكملة المقرر .

> بل كيف يطالب معلمون بإلغاء العمل وهم يعلمون تماماً مقدار الفاقد من أيام العام الدراسي بسبب الظروف السياسية والأمنية بالغة التعقيد والتي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، إضافة الى مافعله الخريف وصويحباته من سيول وتردي في البيئة وانهيار بالجملة للمدارس .

> إني أعلم أن المعلم كان ولازال الأكثر عطاءً والأقل مرتباً والأحرص على أبنائنا منا، ولكن كيف يتفق أن تطالب لجنة المعلمين تلك بالمزيد من السطو على أيام العام الدراسي المفقودة أصلاً؟!.

> حسناً.. هل فكر السيد عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والسادة في لجنة المعلمين في مصير طلاب الصف الثامن بمرحلة الأساس وطلاب الصف الثالث ثانوي الذين ستقرع أجراس الامتحانات النهائية لهم مع مطلع مارس.

> هل فكر هؤلاء في المقرر الضاغط والمنهج الثقيل والذي لا يكفي ما تبقى من العام لدراسته وهضمه والاستعداد للامتحان فيه، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون (دفن الليل أب كراعاً برا).

> إن ما يحدث لا يوجد له مبرر غير اسم واحد، (كلفتة في كلفتة)!.

> والمؤسف أن تطالب

> لجنة المعلمين بتلك الكلفتة

> وأن يوافق مجلس الوزراء على تلك الكلفتة

> وأن يصمت الوزير ولاينبس ببنت شفة بشأن الكلفتة

> المشكلة ليست هنا، ولكن المشكلة أن ذات هذا الوزير وذات مجلس الوزراء وذات هؤلاء المعلمين، سيلطمون خدودهم حين تأتي نتيجة امتحانات الأساس والشهادة الثانوية أقل من توقعاتهم .

> وسيسعون جاهدين للاستعانة بـ (البُش) وزيادة النتيجة موية .

> ذلك ألا أحد يفكر الآن في هذا الأمر او يستصحب مقدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب في هذا الزمن الضيق .

خارج السور :

> نتحدث الآن وأكتوبر يوشك على المغادرة، واذا أسقطنا المسيرات والمليونيات والإجازات الرسمية التي ستهب مع نهاية العام، فإن ما تبقى من وقت لايكفي البتة .