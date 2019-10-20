اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الثلاثي (MSG) يتلاعب بإيبار.. ويمنح برشلونة صدارة الدوري الأسباني مؤقتًا

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-أكتوبر-2019

18 مشاهدة

الثلاثي (MSG) يتلاعب بإيبار.. ويمنح برشلونة صدارة الدوري الأسباني مؤقتًا

عاد بفوز مستحق من ملعب إيبار، بعدما هزمه بثلاثية دون رد، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من .

 

وسجل أهداف البلوجرانا الثلاثي (MSG)، أنطوان جريزمان وليونيل ولويس سواريز، بالدقائق 13 و58 و66، على الترتيب.

Advertisements

 

وقفز حامل لقب الليجا بهذا الفوز بحسب ما أورده الصيحة الآن – لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً، برصيد 19 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة وحيدة على ، صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه ريال مايوركا اليوم، في نفس الجولة.

 

وهذا بينما تجمد إيبار عند تسع نقاط، وبات مهددا بفقدان المركز الرابع عشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثي (MSG) يتلاعب بإيبار.. ويمنح برشلونة صدارة الدوري الأسباني مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا