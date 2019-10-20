الثلاثي (MSG) يتلاعب بإيبار.. ويمنح برشلونة صدارة الدوري الأسباني مؤقتًا

عاد برشلونة بفوز مستحق من ملعب إيبار، بعدما هزمه بثلاثية دون رد، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف البلوجرانا الثلاثي (MSG)، أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز، بالدقائق 13 و58 و66، على الترتيب.

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وقفز حامل لقب الليجا بهذا الفوز بحسب ما أورده الصيحة الآن – لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً، برصيد 19 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة وحيدة على ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه ريال مايوركا اليوم، في نفس الجولة.

وهذا بينما تجمد إيبار عند تسع نقاط، وبات مهددا بفقدان المركز الرابع عشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)