التاريخ: 19-أكتوبر-2019
18 مشاهدة
عاد برشلونة بفوز مستحق من ملعب إيبار، بعدما هزمه بثلاثية دون رد، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وسجل أهداف البلوجرانا الثلاثي (MSG)، أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز، بالدقائق 13 و58 و66، على الترتيب.
وقفز حامل لقب الليجا بهذا الفوز بحسب ما أورده الصيحة الآن – لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً، برصيد 19 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة وحيدة على ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه ريال مايوركا اليوم، في نفس الجولة.
وهذا بينما تجمد إيبار عند تسع نقاط، وبات مهددا بفقدان المركز الرابع عشر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثي (MSG) يتلاعب بإيبار.. ويمنح برشلونة صدارة الدوري الأسباني مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.