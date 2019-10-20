أوضح الشيخ والداعية الشهير “محمد مصطفى عبدالقادر” حقيقة امتلاكه لسيارة برادو فارهة كما يدعي البعض . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أوضح الشيخ الحقيقة في إحدى خطبه : ( الجماعة روجو وقالو البرادو بتاعتي أنا , البرادو دي بتاعت أخونا مهند , أنا عربيتي تويوتا موديل 92 ” . Advertisements وقال الشيخ إن الشاب “مهند” يقوم بايصاله في بعض الأحيان عندما لايستطيع القيادة . وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد روجو صوراً للشيخ وهو يركب سيارة”برادو” فارهة واتهموه بأنه حصل عليها بعد فتواه ووقوفه مع قوات الدعم السريع . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : بعد أن اتهموه بأنه يفتي من أجل المال .. “محمد مصطفى عبدالقادر” يوضح حقيقة السيارة البرادو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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