قرار بعدم إنزال السيارات المحملة بأغراض المغتربين القادمين من السعودية

أصدر مدير ميناء سواكن قراراً بعدم إنزال أي سيارة واردة للسودان بخروج نهائي من السعودية محملة بالعفش والأغراض، وإلا سيتم إرجاعها.

وكشف مصدر أن القرار صدر في 13 أكتوبر الماضي، دون إبلاغ الجهات المختصة بميناء جدة، ليتسنى لهم التأكد من خلو السيارات من أي عفش أو أغراض.

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وأكد المصدر أن كثيراً من المغتربين الذين قاموا بشحن سياراتهم قبل وبعد وأثناء صدور القرار، صُدموا بالقرار الذي سبب لهم خسائر فادحة نتيجة لعدم التمهيد للقرار أو إعطاء سقف زمني محدد قبل اتخاذه، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)