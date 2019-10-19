التاريخ: 19-أكتوبر-2019
6 مشاهدة
أصدر مدير ميناء سواكن قراراً بعدم إنزال أي سيارة واردة للسودان بخروج نهائي من السعودية محملة بالعفش والأغراض، وإلا سيتم إرجاعها.
وكشف مصدر أن القرار صدر في 13 أكتوبر الماضي، دون إبلاغ الجهات المختصة بميناء جدة، ليتسنى لهم التأكد من خلو السيارات من أي عفش أو أغراض.
وأكد المصدر أن كثيراً من المغتربين الذين قاموا بشحن سياراتهم قبل وبعد وأثناء صدور القرار، صُدموا بالقرار الذي سبب لهم خسائر فادحة نتيجة لعدم التمهيد للقرار أو إعطاء سقف زمني محدد قبل اتخاذه، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بعدم إنزال السيارات المحملة بأغراض المغتربين القادمين من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.