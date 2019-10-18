غدًا.. قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لليد المؤهلة للأولمبياد بتونس

تقام، غدًا السبت، قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد بمدينة رادس التونسية المقررة إقامتها في الفترة من 16 إلى 26 يناير من العام المقبل بمشاركة 16 منتخبًا حتي الآن، وتجرى القرعة بحضور أعضاء الاتحاد الإفريقي والاتحاد التونسي لكرة اليد.

وقال مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن المنتخب الوطني للرجال يستعد بقوة تحت إشراف المدير الفني الإسباني جارسيا باروندو للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد بطوكيو 2020، والتي يتأهل منها الفائز باللقب الإفريقي فقط للأولمبياد، بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأوليمبي مع منتخبات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية أصحاب المركز الثاني البطولات الأممية التابعة لكل قارة.

وأضاف أن صعوبة منافسات أمم إفريقيا المقبلة بتونس تكمن في بزوغ منتخبات قوية أظهرت تحسنًا ملموسا خلال الفترة الماضية، منها الجزائر وأنجولا إلى جانب قوة منتخب تونس منظم المسابقة.

