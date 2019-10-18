وقال مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن المنتخب الوطني للرجال يستعد بقوة تحت إشراف المدير الفني الإسباني جارسيا باروندو للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد بطوكيو 2020، والتي يتأهل منها الفائز باللقب الإفريقي فقط للأولمبياد، بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأوليمبي مع منتخبات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية أصحاب المركز الثاني البطولات الأممية التابعة لكل قارة.
وأضاف أن صعوبة منافسات أمم إفريقيا المقبلة بتونس تكمن في بزوغ منتخبات قوية أظهرت تحسنًا ملموسا خلال الفترة الماضية، منها الجزائر وأنجولا إلى جانب قوة منتخب تونس منظم المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لليد المؤهلة للأولمبياد بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.