تنطلق اليوم “الجمعة” جلسة التفاوض المباشر بين وفدي “الحلو” والحكومة

أعلن رئيس لجنة الوساطة توت قلواك عودة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى طاولة التفاوض، وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الشعبية شمال، عمار أمون بمقر المفاوضات، أن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد الحركة ستنطلق في التاسعة من صبيحة اليوم الجمعة.

وأكد قلواك بحسب صحيفة الصيحة، أن الخلافات التي برزت مؤخراً تم احتواؤها وأن عملية السلام بين الأطراف السودانية تسير بخطوات إيجابية نحو غاياتها لتحقيق السلام الشامل في السودان.

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من جانبه أثنى الأمين العام للحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، عمار أمون بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأحداث الأخيرة، مؤكداً التزام الحركة بالتفاوض المباشر مع الحكومة في أي زمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)