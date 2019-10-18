"سناب شات" تعلن خدمة جديدة تنافس "جوجل" وفيسبوك

أعلنت شركة "سناب شات"، أنها بصدد تقديم خدمة "الإعلانات الديناميكية"، مثل التي تتميز بها شركتي "جوجل" و"فيسبوك"، وهي عبارة عن خدمة إعلانية تنشأ تلقائيا للوصول إلى جماهير محددة في وقت محدد.

وتمكنت شركة سناب من زيادة إيراداتها وقاعدة المستخدمين الخاصة بها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركتا جوجل، وفيسبوك – اللتان تهيمنان على سوق الإعلانات الرقمية عالميًا – رقابةً تنظيميةً بسبب سيطرتهما على السوق. مع الإشارة إلى أن كل من جوجل، وفيسبوك تقدمان للمعلنين إعلانات ديناميكية.

وتقوم الأنظمة الإعلانية الديناميكية باختيار العناصر من فهارس منتجات المعلنين ثم عرضها تلقائيًا للأشخاص الذين أبدوا اهتمامات ذات صلة بها، مما يلغي الحاجة إلى الإعلان يدويًا عن كل منتج على حدة.

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وتراهن سناب على أن هذه الميزة سوف تجذب المزيد من المعلنين. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة سناب تلقائيًا عرض أحذية رياضية لمستخدمي سناب شات المهتمين بالرياضة، وعرض العناصر من تجار التجزئة الذين قاموا بتحميل فهارس منتجاتهم.

قالت سناب: إنه في حين سيتمكن المعلنون العالميون من استخدام منصة الإعلانات الديناميكية للإعلان على الفور، إلا أن حملاتهم لن تصل في البداية إلا إلى مستخدمي سناب شات في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ عرض الإعلانات في الأسواق العالمية لاحقًا.

ولا تزال شركة سناب لاعبًا صغيرًا في سوق الإعلانات الرقمية العالمية بنسبة 0.5% من العائدات، مقارنةً بجوجل التي تبلغ نسبتها 32%، وفيسبوك بنسبة 21%، بحسب شركة الأبحاث (إي ماركتر).