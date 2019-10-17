انفجرت الفنانة الجماهيرية ندى القلعة بالضحك تهنئ الشاعر بشرى البطانة بمناسبة مولوده الجديد حيث دعت له بان يجعله الله من الابناء الصالحين ليقاطعها الشاعر معلقا على دعوتها قائلا:(ان يكون من المرطبين الصالحين دي ما أظن اعصري على المرطبين).
الفنانة ندى القلعة التي جاءت لمباركة وتهنئة الشاعر بشرى البطانة بالمولودحرصت على التصوير معه وعدد من افراد اسرته وتسجيل مقطع فيديو يوثق مشاركتها قامت بادء احدى اغنياتها التي صاغ كلماتها بشرى البطانة وهي اغنية(الليلة برة يا جنينو) حيث اوضحت انها من احب اغنياتها الى جمهورها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:الشاعر بشرى البطانة يرفض دعوة ندى القلعة لمولوده الجديد بان يكون من الصالحين ويطالبها بان يكون من (المرطبين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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