مانشستر يونايتد يعلن موقف الرباعى المصاب من المشاركة ضد ليفربول

أعلن نادى مانشستر يونايتد اليوم، الخميس، غياب الثنائى دى خيا وبول بوجبا عن المشاركة فى مباراة ليفربول المرتقبة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، فيما يستعيد الفريق لجهود الثنائى أرون وان بيساكا وأنتونى مارسيال. وذكر الموقع الرسمى لنادى مانشستر يونايتد أن الحارس الإسبانى دى خيا يعانى من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة السويد وإسبانيا التى أقيمت الثلاثاء الماضى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، فيما لا يزال بول بوجبا يتعافى من إصابة فى الكاحل. وأضاف أن الثنائى أرون وان بيساكا وأنتونى مارسيال بات جاهزاً للمشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، إلا أن قرار الدفع بهما سيعود للنرويجى سولشاير المدير الفنى للفريق. ويعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم، ويحتل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط بفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، وهو الرصيد الأقل لفريق "الشياطين الحمر" فى المسابقة، منذ 30 عاماً وبالتحديد منذ موسم 1989 - 1990، وأنهى هذا الموسم فى المركز الثالث عشر.

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