السعودية تعيد (5) بواخر محملة بالماشية إلى سواكن

أعادت المملكة العربية السعودية (5) بواخر محملة بنحو (73970) رأساً من الماشية إلى ميناء سواكن، وقال رئيس وكلاء التصدير بسواكن حميد غوينم لمصادر، إن السلطات السعودية أعادت المواشي بعد احتجازها على ظهر السفن ليومين كاملين في ميناء جدة لأغراض الفحص ومن ثم قررت اعادتها رغم عدم العثور على أي حالات اشتباه لحمى الوادي المتصدع.

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مؤكداً أن الأمر ستترتب عليه خسائر فادحة لتجار المواش. وكشف غوينم بحسب صحيفة السوداني، أن حصائل صادر هذه الشحنات وحدها المدفوعة لبنك السودان تفوق الـ(20) مليون دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)