مسئول أمريكي يهدد بفرض المزيد من العقوبات على تركيا

هدد مسئول أمريكي رفيع المستوى، أن بلاده مستعدة لفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على تركيا إذا لم توقف العملية العسكرية التي تقوم بها لاحتلال سوريا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الأربعاء، في مؤتمر صحفي أن ”عقوبات إضافية ستأتي في حال لم يتم التأسيس لوقف لإطلاق النار“.

وأضاف أن ”عقوبات تركيا التي تم فرضها شملت وزارتي الطاقة والدفاع“، مشيرًا إلى أن ”زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها“.

وأعلنت واشنطن، الاثنين الماضي، فرض مجموعة من العقوبات على تركيا بسبب هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية، لكن منتقدي ترامب قالوا إنها أضعف من أن تحدث أثرًا.

وتتمثل هذه العقوبات بالأساس في زيادة للرسوم على صادرات الصلب التركية إلى الولايات المتحدة ووقف محادثات تجارية.