غارة أمريكية "مخططة سلفا" على سوريا

قامت القوات الأمريكية ليل الأربعاء، بغارة جوية على سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات. وأعلن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن جيش بلده نفّذ ضربة جوية "مخططة سلفًا" في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلّفتها القوات لدى انسحابها.

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