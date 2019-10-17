تأجيل محادثات السلام بين الحكومة ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال

أعلنت قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية، عن تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الأربعاء، وذلك حسب الجداول المتفق عليها مسبقا من قبل الأطراف، وتم تأجيله 24 ساعة.

وقالت اللجنة في بيان قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية، في بيان لها أن التأجيل جاء بسبب الاحتجاج الذي تقدمت به الحركة الشعبية ضد الحكومة السودانية التي تتهمها بخرق وقف إطلاق النار في الأحداث الأخيرة التي وقعت بمنطقة خور الورل جنوب كردفان.

وأشار البيان إلى أن الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الطرفين لمعالجة الأمر، مناشدا الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس لإتاحة الفرصة أمام السلام والتصالح.

وكان رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر الأربعاء، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

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وقال مصدر عسكري رفيع لـ"سكاي نيوز عربية" إن القرار يأتي كمبادرة إيجابية، بعد إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبهم قبل شهر لمدة 6 أشهر أخرى.

ويأتي القرار بعد أن شهدت الساعات الماضية تعثرا في المفاوضات التي تجري بين الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية السودانية، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتهدف المفاوضات التي بدأت في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، يوم الاثنين، إلى إنهاء الحروب الأهلية الدائرة في أجزاء متفرقة من البلاد منذ سنوات.

ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، سبتمبر الماضي، على اتفاق لإعلان المبادئ مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في سودان ما بعد البشير.