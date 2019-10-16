وفاة أكثر من 30 معتمرا بحادث مفزع في السعودية

نشر موقع "سبق" السعودي، تقريرا عن الحادث الواقع على الكيلو 170 في طريق الهجرة، وأرفق التقرير بصور للحادث المفزع.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصدر قوله إن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة أكثر من 30 شخصا وإصابة 5 آخرين.
وقالت المصادر الأمنية إنه تم نقل المصابين والقتلى عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.
ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة والرجوع إلى سببها والمتورط فيها.
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