معمرة أمريكية تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

تعمل الأمريكية روز لاندين، التي تبلغ من العمر 101 عام، في معرض ولاية تكساس الأمريكية، فعلى مدى الـ25 عامًا الماضية تعمل كموظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بدوام كامل من يوم الإثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.

وقالت لاندين لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئًا ما، إن الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".

وأشارت الشبكة إلى أن لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم ودائمًا بابتسامة على وجهها.