معمرة أمريكية تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

وقالت لاندين لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئًا ما، إن الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".
وأشارت الشبكة إلى أن لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم ودائمًا بابتسامة على وجهها.
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