اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

معمرة أمريكية تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تعمل الأمريكية روز لاندين، التي تبلغ من العمر 101 عام، في معرض ولاية تكساس الأمريكية، فعلى مدى الـ25 عامًا الماضية تعمل كموظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بدوام كامل من يوم الإثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.

وقالت لاندين لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئًا ما، إن الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".

وأشارت الشبكة إلى أن لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم ودائمًا بابتسامة على وجهها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معمرة أمريكية تعمل موظفة استقبال بدوام كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا