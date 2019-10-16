السعودية توقف استيراد الماشية من السودان والوزارة تُوجِّه بتوزيعها على الولايات

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعليق واردات المواشي الحية من السودان وجيبوتي بعد تأكيد المنظمة العالمية لصحة الحيوان ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع، فيما نفت وزارة الثروة الحيوانية السمكية وجود إصابة بحمى الوادي وسط القطيع القومي.

ولم يصدر رد فعل رسمي من وزارة الثروة الحيوانية بالبلاد، إلا أنّ مدير المحاجر بالوزارة د. محمد يوسف، أكّد تحديد مناطق بعينها بها إصابة لحقت بالإنسان، بجانب وُجُود شُبهات في منطقة “أربعات” بولاية البحر الأحمر، أكد أنه تمّت السيطرة عليها باتباع الإجراءات الوقائية.

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وقال يوسف في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إنه تم إخطار منظمة الصحة العلمية، حيث تم قفل المنطقة ورشِّها بالمُبيدات للسيطرة على الناقل، وقطع بأنّ الوضع تحت السيطرة، وأوضح أنّ الوزارة بصدد اتّخاذ حزمة من الإجراءات خلال الفترة القادمة وتكوين لجنة بمُشاركة الجهات ذات الصلة وبالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية لتوفير طُرق المُكافحة للنواقل، وكشف أنّ كمية الصادر الموجودة بالمحاجر ليست كبيرة، وأوضح أنّه سيتم توزيعها للولايات ومناطق الإنتاج، وأعلن توقُّف الصادر إلى حين مُعالجة الأمر، على أن يتم إرجاع الشحنات الحالية للولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)