وزير الصحة السوداني “أكرم التوم” يدخل البلاد في أزمة بسبب تصريح أعرج

كتب رئيس تحرير “مصادر” الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد:

رئيس الوزراء حمدوك غاضب جدا من التصريحات والقرارات المتعجلة لوزير الصحة الناشط أكرم التوم والذي أدخل البلاد والعباد في أزمة ستضع عراقيل عصية أمام حكومة حمدوك التي تبحث عن مخارج لجلب الدولار ..وبضربة تصريح أعرج تسبب أكرم في إيقاف تصدير الماشية إلي السعودية ومصر .

مضيفاً: يوم الأحد الماضي حمل وكيل وزارة الثروة الحيوانية أوراقه وذهب لمقابلة رئيس الوزراء ليبلغه بخطورة قرار وزير الصحة .. مدير مكتب حمدوك منع وكيل وزارة الثروة الحيوانية من مقابلة رئيس الوزراء، بعد ساعات فوجئ حمدوك بخبر حظر تصدير الماشية وعندما سأل علم أن وزير صحته أكرم أبلغ منظمة الصحة العالمية قبل أن يخطر رئيس الوزراء!.

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أمر آخر مهم ما لايعلمه وزير الصحة هذا أن التقرير بشأن أمراض الثروة الحيوانية تقرره الوزارة المعنية التي تضم خبراء يعرفون كيفية إدارة مثل هذه الحالات والتي تعتبر عادية ويسهل معالجتها ومنطقهم في ذلك أن ظهور الحالات المحدودة من المرض كانت في منطقة بعيدة عن مواقع إنتاج وتربية ومسارات وكثافة مواشي الصادر، ومع هذا هنالك لجنة فنية مشتركة تعمل منذ سنوات بتنسيق تام لمواجهة حالات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

واردف”عبدالماجد” على صفحته بفيسبوك: ” حمدوك” شكل لجنة متخصصة تضم خبراء في الطب البيطري ومختصين من وزارة الثروة الحيوانية لتقديم حلول عاجلة للخروج من الورطة التي أدخلنا فيها الوزير الناشط أكرم التوم، من ناحية أخري أصدر مجلس الوزراء قرارا حاسما يوم أمس منع بموجبه الوزراء من التصريح للإعلام ومخاطبة المؤسسات والمنظمات العالمية قبل الرجوع لوزارة الإعلام.

وكانت السعودية قد صادر المواشي من السودان، وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في صفحتها الرسمية على تويتر ان قرار التعليق جاء بعد ظهور اصابات بمرض حمى الوادي المتصدع بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)