لدواعي أمنية.. اتحاد كرة القدم المصري يؤجل مباراة القمة

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول إقامة مباراة القمة وأعلن عن تأجيلها لأسباب أمنية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت 19 أكتوبر / تشرين الأول، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أم سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك نظرا للتعليمات الأمنية.

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وشدد الاتحاد المصري على أن تحديد موعد جديد للمباراة سيكون في وقت لاحق.

وخلال الأيام الماضية حاول الاتحاد المصري، إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.