لجنة شؤون اللاعبين: أيّ لاعبٍ عقده ينتهي في أكتوبر يحق له الانتقال لأيّ نادٍ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم السوداني عن قرارها بشأن اللاعبين الذين تنتهي عقوداتهم في أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أنّ ما صدر مؤخرًا لا يعنيها.

و”السبت”، أصدر اتحاد الكرة قرارًا قضى بأنّ أيّ لاعب انتهى عقده مع ناديه ي أو قبل فترة التسجيلات في يوليو 2019، ولم يجدّد عقده يوقف نشاطه إذا كان يلعب لناديه السابق، وأنّ أيّ محترف ينتهي عقده بالفترة ما بين أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر يجوز له اللعب مع ناديه حتى ديسمبر 2019م ، على أن يدفع له ناديه أجراً ضعف المنصوص عليه في العقد.

وأشار الاتحاد إلى أنّ أيّ لاعب انتهت فترة تسجيله أو ستنتهي في أو قبل ديسمبر 2019م، يواصل اللعب مع ناديه حتى التسجيلات القادمة ويطلق سراحه عندها.

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وقال القيادي الذي فضّل حجب اسمه لـ”باج نيوز” إنّ لجنة شؤون اللاعبين لا علاقة لها بما صدر من مؤخرًا بشأن وضعية اللاعبين.

وأضاف” اللجنة أشارت إلى أنّ أيّ لاعب ينتهي عقده في أكتوبر يحق له الانتقال إلى أيّ نادٍ حسب اللوائح الدولية”.

ومن المنتظر أنّ تبدأ التسجيلات في يناير المقبل.