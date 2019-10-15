مهمة انتحارية لزيدان وريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الثأر

يستضيف ملعب كامب نو المباراة النارية التي ستجمع ريال مدريد ضد برشلونة، في كلاسيكو الثأر للنادي الملكي، والمقرر اقامته السبت 26 أكتوبر المقبل، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا .

زيدان يقود ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الثأر

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان لم ينسى الهزيمة القاسية التي تعرض لها ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب كامب نو، في كلاسيكو العام الماضي.

وتابعت الصحيفة المقربة من مدريد، أن النادي الملكي قد تعرض للهزيمة بخماسية مهينة مقابل هدف وحيد تحت قيادة الإسباني لوبيتيجي .

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن زيدان يتأهب لرد الدين وإعادة هيبة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الثأر عن طريق تحقيق الفوز وإحراج الفريق الكتالوني على ملعبه ووسط جماهيره .

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موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وكانت حدد لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، للمواجهة النارية التي ستجمع الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني .

جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويدخل ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الثأر بالنسبة لزيدان، بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل مواصلة اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .

حيث يحتل النادي الملكي صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نفطتين فقط عن أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب الوصافة برصيد 16 نقطة .