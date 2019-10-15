اتحاد المخابز يعترف بإعطاء رشوة لوزارة الطاقة

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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قال رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى إسماعيل، أن أصحاب المخابز أصبحوا يضطرون لرشوة شركات الغاز بوزارة الطاقة ( تحت التربيزة)، حتى توفر لهم حاجتهم من الغاز، في وقت نبه فيه إلى المخزون الاستراتيجي من القمح المتواجد حالياً لايكفي لحاجة المستهلك، وذكر أنه غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وقال موسى خلال مخاطبته اجتماع القطاع الاقتصادي لمناقشة ظاهرة صفوف الخبز أمس، أن الخرطوم تنتج يومياً 48 مليون رغيفة.
وشكا من عدم وجود الرقابة من الأمن الاقتصادي، لافتاً إلى أن حصتها اليومية بلغت 47 ألف جوال، فيما هدد الأمين لاتحاد المخابز جبارة الباشا بتوقف عدد من المخابز خلال إسبوعين حالة عدم وجود معالجة للتحديات، وطالب بزيادة سعر قيمة الرغيفة إلى (جنيه ونصف الجنيه) بدلاً عن الجنيه.وكشف بحسب صحيفة التيار – عن وجود (3739) مخبزاً بولاية الخرطوم.
وفي ذات السياق كشف رئيس جمعية حماية المستهلك د ياسر ميرغني، عن ضبط إثنين من أصحاب المخابز وبحوزتهم ١٧٢ جوال دقيق، لبيعها بالسوق الأسود، واعتبر ميرغني أن الأمن الاقتصادي بالولايات جزء من الأزمة، وشدد على أهمية توفير شركات الغاز وتوحيدها لكل المخابز مشيراً عدم الحاجة لعدد (3770) مخبزاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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