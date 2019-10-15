ترباس يشيد باستثمارات الفنانين

اشاد الفنان كمال ترباس بالمشاريع الاستثمارية التي حققها اتحاد الفنانين الذي افتتح هذا الاسبوع صالة حفلات الجرتق ومركز تجهيز العرائيس. Advertisements وقال ترباس ان مثل هذه المشاريع تسهم كثيراً في تقليل تكاليف الزواج للشباب وتحسب للمجلس الحالي لاتحاد الفنانين. من جهته أعلن الاستاذ ابراهيم شلضم بحسب آخر لحظة، ان صالة الجرتق بدار الفنانين ستسضيف اول عريس يتقدم لطلبها مجاناً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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