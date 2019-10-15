إعفاء مدير مستشفى أم درمان التعليمي

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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اصدرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أمس، قراراً بإعفاء مدير عام مستشفى أم درمان التعليمي د. محمد الحاج حمد من منصبه.
وأكدت الوزارة في بيان، على مجهودات حمد، وشركته على ما قام به من أعمال خلال إدارته للمستشفى.
وكانت لجنة مقاومة مستشفى أم درمان بحسب صحيفة السوداني، قد أمهلت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (48) ساعة لإحداث تغييرات شاملة في المستشفى، وهددت بالشروع في تنفيذ إجراءات سمتها بـ”التصعيد الثوري” حال عدم تنفيذ مطالبها، وطالبت اللجنة بإقالة الإدارة الحالية لمستشفى أم درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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