كسلا تتعاقد مع الأطباء باليومية لمكافحة الوبائيات

أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا، نور الدين حسين، عجز الوزارة عن التصدي لباعوض الإيديس، واعلن في مؤتمر صحفي بفضائية كسلا انتشار وباء حمى الضنك بالولاية.

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وعزا الانتشار السريع للمرض لضعف امكانيات الوزارة لمكافحة نواقل امراض الحمى النزفية والضنك، وقال ان المنظمات رهنت تدخلها في حال اعلان الوباء، فيما اقرت مديرة الطوارئ امتياز عطا الحسين، بحسب آخر لحظة، بفشل مكافحة الاوبئة، وقالت ان الجهات ذات الصلة عجزت عن توفير 13 مليار شهرياً لقطع دورة حياة الباعوض ورفضت عن كشف عدد ضحايا الحمى النزفية، وقالت لا توجد وفيات واستدركت قائلة ان اعداد المرضى خارج المستشفى اكثر من المشافي.

وكشف مدير ادارة المستشفيات د. محمد عبد القادر، عن معاناة المستشفيات من نقص في الاطباء لافتاً الى قيام المستشفى “بتأجير الأطباء باليومية” على حد قوله.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)