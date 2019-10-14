وكالات السفر: وزير الارشاد رفض مقابلتنا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت اتحاد وكالات السفر والسياحة وزارة الإرشاد والأوقاف بالتقاعس في بدء موسم عمرة ١٤٤١ هجرية، وكشف عن رفض الوزير مقابلة الوكالات.

وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل لبدء موسم العمرة خاصة وأن معظم الدول بدأت الإجراءات.

وأكد أمين شؤون وكالات السفر والسياحة شاذلي عبد الكريم مخاطبة وزير الإرشاد منذ عدة أيام لشرح المشكلات التي تواجه موسم العمرة، مؤكداً أنه لم يصلهم أي رد.

وكشف عبد الكريم عن تنظيمهم لمؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة حول إجراءات عمرة ١٤٤١ هجرية وممانعة وزارة الأوقاف في إطلاق الموسم حتى الآن. المادة السابقة الحضانات… تفاصيل مثيرة عن (الأم البديلة).! المقالة القادمة القيادي بالتغيير محمد عصمت…مجلس الوزراء به (7) من منطقة واحدة

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