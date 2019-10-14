الإعلامية المصرية ريهام سعيد تحاكم غدا بتهمة إهانة "مرضى السمنة"

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها سوف تحاكم غدًا، بتهمة إهانة مرضى السمنة، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.
وقالت ريهام عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“: ”محاكمتي بكرة.. متهمة بإهانة مرضى السمنة.. أرجو الدعاء.. القضية مرفوعة من محامي فتاة المول“.
وكانت قضية فتاة المول تسببت في خروج حكم قضائي بحبس ريهام سعيد قبل أن يتم الإفراج عنها، وذلك على خلفية ظهور فتاة معها بالبرنامج والاستعانة بصور من هاتفها الشخصي دون الحصول على إذن منها.
وقررت ريهام اعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيًّا، بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة وصدور قرار بمنعها من مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين المصريين.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها: ”الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر“.
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