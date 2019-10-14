للمرة الأولى منذ تنحيه.. الرئيس المصري الأسبق مبارك يتحدث للجماهير

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن والده سوف يتحدث عن عن ذكريات حرب السادس من أكتوبر من عام 1973، في عيد انتصارات العبور السادس والأربعين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يطل فيها الرئيس المصري الأسبق منذ خطاب التنحي في عام 2011 عقب ثورة شعبية تخلى على إثرها عن الحكم للمجلس العسكري.

وغرد علاء عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة ”توتير“: ”قريبًا.. الرئيس مبارك يتحدث عن بعض ذكريات حرب اكتوبر فى عيدها الـ ٤٦“.

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ولم يعلن علاء مبارك موعد ظهور والده صراحة، ولكن متابعيه توقعو ظهوره يوم الـ14 من أكتوبر الجاري الموافق لعيد القوات الجوية.

وسبقت هذه التغريدة، أخرى قبلها بسويعات قال فيها علاء مبارك: ”١٤ أكتوبر عيد القوات الجوية – ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير“.

وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك تخلى عن الحكم للمجلس العسكري في شهر فبراير من عام 2011 على خلفية انتفاضة شعبية ضد حكمه، ولم يظهر من يومها في كلمة مباشرة للمصريين إلا من خلال بعض التسجيلات الصوتية وشهادته أمام الجهات القضائية.