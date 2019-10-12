    أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * جموع هادرة تصلي وتهتف مناصرة للشيخ (عبد الحي) * (البرهان) إلى (جوبا) بعد غد لحضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات الصيحة: * أمريكا تفرض عقوبات وتجمّد أصول وشركات (الكاردينال) * المهدي: البرنامج الإسعافي لحكومة حمدوك ضعيف وسيؤدي لطريق مسدود * عبد الحي يوسف: الحكومة الانتقالية اغتصبت الحكم ولم يأت بالشورى السوداني * عبد الحي للحكومة: على نفسها جنت براقش * اتحاد المصارف يعلن انتهاء أزمة السيولة النقدية بالبلاد * ضبط شبكة تزيف العملات الجديدة بعدد من الولايات آخر لحظة * الكشف عن اجتماع بين السيادي والثورية حول الولاة باديس * قضية البوشي .. عبد الحي يتوعد والوطني يتدخل Advertisements * واشنطن تفرض عقوبات على الكاردينال بتهم فساد * آبي أحمد لـ (حمدوك): الكهرباء مقابل الغذاء الجريدة * لجنة المعلمين: لا دراسة اليوم * (المهدي): البرنامج الإسعافي لحكومة حمدوك ضعيف * عبد الحي يوسف: مجلس الوزراء مغتصب للحكم ولا نخشى السجن الدار: * رحيل حزين للدكتور العريس مهيمن غرقاً بماليزيا في شهر العسل * شاب يزوج شقيقته بعد طعن معاكسها بالسكين * وزير المالية يفجر مفاجآت سارة بشأن التراسل المالي مع المصارف الأجنبية.. ويا حليلكم يا تجار الدولار * وائل قتيل شقة بري ومفاجأة جديدة قادمة * الارصاد أمطار غزيرة في ثلاث ولايات ومتوسطة بالخرطوم * جامعة الخرطوم تنفي استئناف الدراسة يوم الاثنين *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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