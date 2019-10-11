التاريخ: 11-أكتوبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الخرطوم عبد الملك النعيم بحسب (سونا)، إنه ورد في بعض الصحف أن استئناف الدراسة في جامعة الخرطوم الاثنين المقبل. وهو خبر غير صحيح ،مشيراً إلى أن مجلس العمداء هو الذي سيعقد اجتماعه الاثنين المقبل للنظر في الموعد المناسب لاستئناف الدراسة حسب ظروف الكليات ومن ثم تحديد موعد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الخرطوم تنفي استئناف الدراسة يوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.