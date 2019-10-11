أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * تمديد الطوارئ (3) أشهر * استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم “الاثنين” المقبل * “تيار نصرة الشريعة” يصف مناصرة مجلس الوزراء لـ(البوشي) بالفساد * “حمدوك” يصل إثيوبيا في زيارة رسمية ليومين * قمة الـ(إيقاد) تبحث السلام في دولة جنوب السودان آخر لحظة: * “التغيير”: محاكمة وعزل رموز النظام أولوية الحكومة * الجمهوريون يطالبون بمنع نقل الصلاة بمكبرات الصوت * وصول (200) ألف طن قمح من السعودية والإمارات Advertisements * تمديد الطوارئ وتشكيل مجلس الأمن برئاسة “البرهان” * نعمات أول امرأة رئيساً للقضاء والحبر نائباً عاماً * تيار الشريعة يطالب بحل الحكومة الدار: * الوالي السابق عبد الرحمن الخضر كان مختبئاً داخل منزل في العمارات حتى هروبه * تيار نصرة الشريعة: فوجئنا بتضامن مجلس الوزراء مع الوزيرة ولاء البوشي ضد عبد الحي * نعمات رئيساً للقضاء وتاج السر نائباً عاماً * تفاصيل اختطاف ومقتل ثلاثة نساء سودانيات بواسطة مليشيات ليبية ببنغازي * “ريهانا” المغنية الأمريكية الشهيرة تدافع عن العرب وتصف ترامب ب”المضطرب” * السعودية والإمارات توردان (540) ألف طن من القمح للسودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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