بالفيديو:وداد بابكر تضع عبد الحي يوسف في مرمى نيران امرأة غاضبة ومطالبات بالحكم عليه (بالقطع من خلاف)

شنت احدى الناشطات بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الداعية الاسلامي عبد الحي يوسف بسبب هجومه على وزيرة الشباب والرياضة واستنكاره تنظيم دوري لكرة القدم للنساء حيث وصفته بالرجل السفاح والقاتل مشيرة الى موقفه من زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير حيث وجهت له سؤال عن عدم مطالبته بتطبيق الشريعة الاسلامية فيما اغترفته حيث قالت له: (لماذا لم تطبق الشريعة في وداد بابكر واخوتها وأهلها ).

ووجهت الناشطة عبر تسجيل لها العديد من الاسئلة التي تستنكر صمته طوال عهد الرئيس المخلوع متسائلة عن تجاوزات التي ارتكبت ولم يعلن يوسف ادانته لها مشيرة الى اين كنت انشاء دار مركز المايقوما وقضية حاويات المخدرات وبيوت الاشباح لتعذيب الابرياء والمساكين كتائب الظل للقتل والسلب والاغتصاب وختمت حديثها بقولها: (انك تستحق ان تقطع من خلاف).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)