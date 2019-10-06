معلمة اساس تعاقب تلميذ بالجلد المبرح

التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة عاقبت المعلمة “أ” بمدرسة “أ.م” بشرق النيل تلميذ الصف الخامس “م.أ” بالجلد المبرح حتى تبول وتبرز ببنطاله لتقصيره في واجباته. Advertisements وكانت وزارة التربية والتعليم قد تعهدت بحسب الدار, بعدم العقاب بالجلد الا انه ما زال العقاب بالجلد مستمراً كعقاب سهل وسريع النتيجة للكثير من المعلمين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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