- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انتشرت مؤخراً صوراً بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “تويتر” للمطربة الشهيرة “هدى عربي” حيث أثارت الصور ضجة واسعه بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) نشرت الفنانة صورها بصفحتها بموقع “فيس بوك” , حيث وجدت الصور الكثير من التعليقات وتراوحت التعليقات بين المعجبين والمؤيدين لصورها وآخرين رافضين لها و يعتبرونها نوع من عدم الاحتشام .
وعلق أحدهم ساخراً : (منشور جميل جداً كنت قاعد وشفتو و جا صاحبي و شافو معايا و استفدنا كثيراً و تغيرت حياتي من بعد هذا المنشور، ووريت المنشور لناس و فرحو و اتغيرت حياتهم و وصل لباقي المدينة و كلنا اتغيرت حياتنا و فرحنا و تعلمنا درس لن ننساه) وأضافت أخرى : (فاكاها في روحه بس برضو عثل وفستانك فظيع) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : “هدى عربي” تثير ضجة واسعة بصورها بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.