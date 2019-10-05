بالصور : “هدى عربي” تثير ضجة واسعة بصورها بمواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت مؤخراً صوراً بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “تويتر” للمطربة الشهيرة “هدى عربي” حيث أثارت الصور ضجة واسعه بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) نشرت الفنانة صورها بصفحتها بموقع “فيس بوك” , حيث وجدت الصور الكثير من التعليقات وتراوحت التعليقات بين المعجبين والمؤيدين لصورها وآخرين رافضين لها و يعتبرونها نوع من عدم الاحتشام .

وعلق أحدهم ساخراً : (منشور جميل جداً كنت قاعد وشفتو و جا صاحبي و شافو معايا و استفدنا كثيراً و تغيرت حياتي من بعد هذا المنشور، ووريت المنشور لناس و فرحو و اتغيرت حياتهم و وصل لباقي المدينة و كلنا اتغيرت حياتنا و فرحنا و تعلمنا درس لن ننساه) وأضافت أخرى : (فاكاها في روحه بس برضو عثل وفستانك فظيع) .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)