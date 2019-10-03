تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة * تعيين رئيس القضاء خلال ساعات * وزير المالية يطالب بمصادرة وبيع ممتلكات المؤتمر الوطني الصيحة: * تسمية (حميدتي) نائباً للبرهان * اعتماد الوثيقة الدستورية ومنح (السيادي) تعيين رئيس القضاء والنائب العام * توقيف (علي محمود) واتهام (طارق سر الختم) بالتعامل في النقد الاجنبي اليوم التالي: * وزير المالية: عرض دور وممتلكات المؤتمر الوطني في مزاد علني * اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة وتعيين رئيس قضاء ونائب عام * القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود * غندور: لن نقبل أي تغيير من دون ممارسة ديمقراطية * اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن السوداني * اعتماد الوثيقة الدستورية وقرار وشيك بتعيين رئيس قضاء ونائب عام آخر لحظة Advertisements * الحكومة تقترح بيع ممتلكات المؤتمر الوطني في دلالة عالمية * اعتقال وزير المالية الأسبق والافراج عن الطالب (وليد) * مشاجرة بين طالب ببورتسودان والدعم السريع يتدخل * لجنة للنظر في ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً الجريدة * شرطي لـ (الجريدة): تم تدريب افراد بمعسكر الرويان لفض الاعتصام * الجبهة الثورية تطالب الحكومة بالالتزام بعدم تعيين الولاة * اطلاق سراح الطالب المحتجز بالقاهرة الدار: * اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن * بالصورة والقلم: دفن الجثامين المجهولة لشهداء القيادة العامة أمس * تجمع المهنيين: صراع الدولة العميقة ليس شماعة * شائعة اختفاء الأعضاء التناسلية بسبب السحر والمصافحة تظهر مرة أخرى * مجلسا السيادة والوزراء يعتمدان الوثيقة الدستورية بشكلها النهائي * تطورات جديدة في قضية (السكيورتي) السوداني ضد السفارة البريطانية *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.