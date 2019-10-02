- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اثارت لاعبة كرة القدم بفريق التحدي لكرة القدم ضجة واسعه بمواقع التواصل الجتماعي , وذلك في ظهورها الاول مع فريقها في مباراته بدوري كرة القدم النسائية بالسودان .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجدت صور الشابه صاحبة الرقم 20 بفريق التحدي واسمها “أرجوان عصام” الكثير من التعليقات حيث وصفها البعض بلقب “ساحرة المستديرة”
ولم تخلو الصور من التعليقات المضحكة حيث ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رقم “فنيلة” اللاعبة بالفيلم السوداني “ستموت في العشرين” حيث علق احدهم “صحي حنموت وحنتكسر في العشرين”
الجدير بالذكر ان أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان انطلق يوم الاثنين بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.
وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علما بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : صور اللاعبة “أرجوان” تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.