بالصور : صور اللاعبة “أرجوان” تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية

اثارت لاعبة كرة القدم بفريق التحدي لكرة القدم ضجة واسعه بمواقع التواصل الجتماعي , وذلك في ظهورها الاول مع فريقها في مباراته بدوري كرة القدم النسائية بالسودان .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجدت صور الشابه صاحبة الرقم 20 بفريق التحدي واسمها “أرجوان عصام” الكثير من التعليقات حيث وصفها البعض بلقب “ساحرة المستديرة”

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ولم تخلو الصور من التعليقات المضحكة حيث ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رقم “فنيلة” اللاعبة بالفيلم السوداني “ستموت في العشرين” حيث علق احدهم “صحي حنموت وحنتكسر في العشرين”

الجدير بالذكر ان أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان انطلق يوم الاثنين بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علما بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.