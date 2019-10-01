طالبات مدرسة النخبة النخبة يتضامنّ مع ساريا وفصل المتحرش

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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في تطور جديد رفضت طالبات مدرسة النخبة الثانوية بأمدرمان الدخول الى فصولهن تضامنا مع الطالبة ساريا التي قامت إدارة المدرسة بفصلها على خلفية كتابتها بوست فضحت فيه أستاذها الذي تحرش بها، ورهنت الطالبات دخولهن للفصول
بإلغاء قرار الفصل واستجابت الإدارة لمطالبهن وبحسب صحيفة الجريدة أعادت ساريا وتم فصل الأستاذ المتحرش مع إعطاء أسرتها كامل الحق لإتخاذ أي إجراء قانوني ، وكانت أخبار الخليج 365 قد نشرت خبر الطالبة سارة (لمشاهدة الخبر إضغط هنا) ، أمس الأول والذي أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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