أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2019م

صحيفة آخر لحظة:

– تطور مفاجيء في موقف السودان من حرب اليمن

– وزير الأوقاف لـ(آخر لحظة): لن نفصل الدين عن الدولة

– باريس تحتضن مؤتمراً لدعم السودان

– الإفراج عن عدوي وأسامه عبد الله

– الفكي لـ(آخر لحظة): إعلان رئيس القضاء والنائب العام غداً

– وزير الصحة: مجلس الصيدلة قام بتأجير مقره لأحد دعاة الإسلام

صحيفة الوطن:

فرنسا تتبنى مؤتمرا دوليا لجذب الاستثمارات إلى السودان

وزير سابق يطلب من النائب العام التحقيق معه في قضايا فساد

إطلاق سراح عدوي والفريق محمد مختار واسامة عبد الله من المعتقل

Advertisements

الجريدة

زيادة تعرفة بصات الوالي 100 %

الشيوعي يطالب بلجنة تقصي دولية وسحب الجنود من اليمن

بلاغات في مواجهة مسؤولين بمفوضيات دارفور

الجبهة الثورية: الرئيس القادم للسودان سيكون من الهامش

تظاهرات للباعة واعتداء على مكاتب محلية بورتسودان

(الجريدة) تكشف تفاصيل عقد الايجار بين مالية الخرطوم وعثمان الهادي

جامعة أفريقيا تنفي عدم قبولها طالباً بسبب إعاقته البصرية

طالبات النخبة يتضامنّ مع ساريا وفصل المتحرش

أحمد المهدي يأسف للتباينات بين قيادات حزب الأمة

بلاغات في مواجهة مناهضي شركة التعدين بعبري

اليوم محاكمة فريق إعلام التغيير بالقضارف

اطلاق سراح عدوي وأسامة عبدالله

الصيحة

وزير الدفاع لـ(الصيحة): لا خلاف مع “حميدتي”

(الصيحة) تكشف الشروط الحقيقية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

“ماكرون” يستقبل حمدوك و(60) مليون يورو من باريس للخرطوم

“البنى التحتية” تقر بخطأ فني في نفق عفراء وتُقرِّر إغلاقه

الصحة: (216) حالة كوليرا وتسجيل إصابة جديدة بسنار الخرطوم: ابتسام حسن

الإفراج عن عدوي ومحمد مختار وأسامة عبد الله من المُعتقل

“نداء السودان” يقبل استقالة المهدي ويُطالب بالانضمام للجنائية

“حميدتي” في نيالا: الحكومة الانتقالية مُهتمة بقضايا الصحة والتعليم

“حميدتي”: هناك تقصيرٌ كبيرٌ من “يوناميد” في حماية المدنيين بالمعسكرات

أسرة د. كمال عبد القادر تدون بلاغاً ضد مدير سجن كوبر

تراجع أسعار مواد البناء بسوق السجانة

السوداني

رفضَا الإدلاء بأي أقوال التحرش.. تفاصيل ما حدث بين المعلم وتلميذته

بدء اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

دراغون أويل الإماراتية ترغب في الاستثمار النفطي بالسودان

وزير الطاقة: مَساعٍ مع المركزي لتشجيع مُنتجي الذهب

لجنة عليا لإيقاف مُزاولة الأجانب للتجارة بالبلاد

مواطنو البادوبة يعيشون أوضاعاً مأساوية لإزالة مساكنهم

ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– (دقلو) يتعهد بحل مشكلتي التعليم والمياه بشرق دارفور

– دقلو يتفقد مستشفى نيالا التعليمي

– حمدوك يشارك في مراسم تشييع جاك شيراك

– ماكرون يخصص ٦٠ مليون يورو لمساعدة السودان

– حمدوك: نشكر فرنسا على دعمها للشعب السوداني

– الرئيس الفرنسي: الثورة السودانية تماثل الثورة الفرنسية

– الرئيس الفرنسي:عبدالواحد ليس لاجئا سياسيا في فرنسا

– وزيرة التعليم العالي تخاطب ورشة”بناء القدرات النسوية”

– قرار بتشكيل لجنة تحقيق في حجز صادر الفول لأندونيسيا

– البدوي: خطاب ماكرون يمثل دعما سياسيا للسودان

– وزير الطاقة يشدد بضرورة تنظيم التعدين التقليدي

– مدنى يؤكد أهمية تنشيط تجارة الحدود

– والي الشمالية يؤكد الاستعداد للموسم الشتوي

– السفير السعودى يلتقى والى نهر النيل المكلف

– مصر: رفع السودان من قائمةالارهاب هدف اساسى

– جهاز المغتربين يناقش قضايا الطلاب السودانيين بليبيا

– ولاية الخرطوم: توجيهات بإزالة التعديات علي الطرق بالاسواق

الخرطوم(أخبار الخليج 365)