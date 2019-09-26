تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * اتفاق بين حزب (الميرغني) وحركة (الحلو) على تنسيق المواقف خلال الفترة الانتقالية * الدعم السريع تنقذ (114) سودانياً واثيوبياً وتشادياً من عصابة اتجار بشر الإنتباهة: * الولاة لـ (البرهان): (لا نرغب في الحكم ونتعرض لمضايقات) * حرية لـ (الانتباهة): كتيبة (دعم سريع) فضت الاعتصام دون تعليمات من قيادتها السوداني: * تحقيق لـ (السوداني) يكشف توزيع أفراد أموالاً للسائقين لخلق أزمة المواصلات * حمدوك: (لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو (السجن) * الولاة يطالبون باعفائهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم الصيحة: * الولاة العسكريون يطالبون باعفائهم * (الدعم السريع) تحرر(138) أجنبياً وسودانياً من عصابات التهريب الوطن: * (مدني) يعلن الحرب على الفساد و(اقتصاد المحاسيب) * حكام الولايات العسكريين يطالبون باقالتهم وتعيين ولاة مدنيين * الحكومة تستعين بلجان المقاومة لضبط عمل المواصلات Advertisements الجريدة: * تهديد العالقين بالطيران المدني بالفصل مرة أخرى * فساد بمكتب سلام دارفور وصرف رواتب (457) موظفاً دون علمهم * بلاغ جديد ضد المخلوع وأسامة عبد الله الأهرام اليوم: * ولاة الولايات العسكريون يطالبون بالمدنية ويستعجلون إقالتهم * الثورية ترسل وفداً للخرطوم وتنتخب مناوي نائباً للرئيس وهجو رئيساً للتشريعي آخر لحظة: * رئيس أمريكي أسبق: حكومة حمدوك عرضة للخطر * الحكام العسكريون: آن الأوان لاختيار مدنيين *الكشف عن (تجار ظل) يقفون وراء ارتفاع الأسعار الدار: * فرد أمن للقتيل أحمد الخير: (ما تقول لي جنابو أنا ملك الموت) * محكمة الفساد توجه تهمة جنائية لمعتمد محلية كرري السابق * وزير العدل يتعهد بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات * (الاتحادي) و(الشعبية شمال) يوقعان بيان القاهرة * الإعدام شنقاً للمتهم بقتل إمام مسجد مسدداً له (13) طعنة * إدانة سائق ركشة بانتحال صفة الدعم السريع *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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