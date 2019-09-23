الباعي الخارق لريال مدريد في التشكيلة الذهبيه

قدمت صحيفة ​ماركا​ الاسبانية، تقاريرًا تؤكد تواجد مُفاجأة في حفل ​الفيفا​ الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في مدينة ميلانو الايطالي لتوزيع جوائز "الافضل" لمشجعي فريق ​ريال مدريد​ الاسباني،

فرغم سوء نتائج الفريق الملكي في الموسم الماضي الا انه سيكون متواجدًا في تشكيلة العام من الفيفا، ​مارسيلو​ برفقة ​راموس​، ​مودريتش​ و​هازارد​ من كتيبة المدرب الفرنسي ​زين الدين زيدان​.