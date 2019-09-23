الباعي الخارق لريال مدريد في التشكيلة الذهبيه

قدمت صحيفة ماركا الاسبانية، تقاريرًا تؤكد تواجد مُفاجأة في حفل الفيفا الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في مدينة ميلانو الايطالي لتوزيع جوائز "الافضل" لمشجعي فريق ريال مدريد الاسباني،
فرغم سوء نتائج الفريق الملكي في الموسم الماضي الا انه سيكون متواجدًا في تشكيلة العام من الفيفا، مارسيلو برفقة راموس، مودريتش وهازارد من كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
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