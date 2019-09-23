إشبيلية ضد ريال مدريد.. الملكى يحتفل بأرقام راموس وكاسيميرو المميزة

وحسم فريق ريال مدريد قمة الجولة الخامسة من الدورى الاسباني، بفوز صعب خارج الأرض على مضيفه إشبيلية بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مساء الأحد.
ووفقا لبرنامج الشيرنجيتو الاسباني، فإن راموس وصل للفوز رقم 400 بقميص ريال مدريد، فى المقابل خاض كاسيميرو المباراة رقم 200 رفقة النادى الملكي.
بهذه النتيجة صعد ريال مدريد إلى وصافة الدورى الاسبانى برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر، فى المقابل تراجع إشبيلية إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
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