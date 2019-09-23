السعودية تدين هجوم كربلاء الدموي

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على حسابها في "تويتر"، أن المملكة "تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
وأعلن تنظيم "داعش"، مساء السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي خلف 12 قتيلا و5 جرحى.
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