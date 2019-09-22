القبض على مسؤول آخر بجامعة البحر الأحمر في قضايا فساد

ألقت نيابة مكافحة الفساد والمال في البحر الأحمر القبض على مدير مكتب تنسيق جامعة البحر الأحمر جمال الدين الكباشي بتهم الاعتداء على المال العام والتصرف دون وجه حق . وقالت مصادر أمس, إن النيابة دونت بلاغات في مواجهة المتهم جمال الدين الكباشي تحت المادتين (89) و (177/2) من القانون الجنائي والمادة (29) إجراءات مالية ومحاسبية.
ولاحقاً أفرجت النيابة عن المتهم الكباشي بعد دفع كفالة مالية قدرها مليون وأربعمائة ألف جنيه. وتنشط نيابة مكافحة الفساد بالبحر الأحمر في ملاحقة المتورطين في جرائم فساد بجامعة البحر الأحمر، وسابقاً ألقت النيابة القبض على مدير الجامعة السابق ودونت في مواجهته بلاغاً بالرقم (10) وأفرجت عنه بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة ألف جنيه، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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