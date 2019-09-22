استقبال حار لجمال من (مجانين فرفور)

استقبلت مجموعة “مجانين فرفور” فنانها الشاب جمال فرفور استقبالاً كبيراً لافتاً, في الحفل الجماهيري الذي احياه يوم امس الاول الخرطوم, حيث هتفت المجموعة باسمه طويلاً مرحبة بعودته للحفلات بعد غياب قارب العام, وزاد ترحيبها عندما استهل فرقور الحفل برائعة الشاعر حسين بازرعة والفنان عثمان حسين “افديك بالروح يا موطني”.

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يذكر ان مجموعة “مجانين فرفور” تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وبحسب لآخر لحظة تضم المجموعة اكثر من ثمانية الف عضو.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)