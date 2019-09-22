استقبلت مجموعة “مجانين فرفور” فنانها الشاب جمال فرفور استقبالاً كبيراً لافتاً, في الحفل الجماهيري الذي احياه يوم امس الاول الخرطوم, حيث هتفت المجموعة باسمه طويلاً مرحبة بعودته للحفلات بعد غياب قارب العام, وزاد ترحيبها عندما استهل فرقور الحفل برائعة الشاعر حسين بازرعة والفنان عثمان حسين “افديك بالروح يا موطني”.
يذكر ان مجموعة “مجانين فرفور” تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وبحسب لآخر لحظة تضم المجموعة اكثر من ثمانية الف عضو.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حار لجمال من (مجانين فرفور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.