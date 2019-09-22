أردوغان: سنواجه بحزم كل من يعتبر نفسه صاحبا وحيدا لثروات شرق المتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يواجه كل من يعتبر نفسه صاحبا وحيدا لقبرص وثروات منطقة شرق المتوسط، معارضة حازمة من قبل تركيا، مؤكدا استمرار دعمه للقبارصة الأتراك.

وقال أردوغان، في رسالة بعثها إلى ندوة حول قبرص، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة، ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها.

وأكد أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، حيث تقوم أربعة سفن تركية بأعمال البحث والتنقيب هناك.

وأشار أردوغان إلى أن القوات الجوية والبحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة.

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وتصريح أردوغان يأتي بعد أن وقعت إدارة جمهورية قبرص، التي تقطنها أغلبية رومية، يوم 18 سبتمبر، اتفاقية مع شركتي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 بشرق المتوسط.

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